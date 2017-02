Conti pubblici,Tajani:toni Gentiloni utili, Italia rispetti regole

Roma, 2 feb. (askanews) - "Mi pare che Paolo Gentiloni abbia capito meglio di altri che tipo di linguaggio usare a Bruxelles. Sta cercando di trovare una soluzione, senza rinunciare alle richieste italiane. Penso che i suoi toni pacati, ma fermi nella sostanza, in Europa porteranno più risultati". E' quanto afferma il nuovo presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera.

Tajani auspica che "non ci sia procedura d'infrazione" per l'Italia ma, avverte, "il confronto non può essere su chi ha ragione e chi ha torto". "In una famiglia le regole vanno rispettate. Certo che bisogna risanare i conti pubblici e questo è vero sia in Italia che in altri Paesi. Ma flessibilità e crescita non devono essere una scusa per non farlo", commenta. "La questione non va drammatizzata, occorrono impegni seri. Che l'Italia abbia bisogno di riforme è un fatto. Il terremoto è una grave emergenza, 800 scosse in 12 ore sono un evento straordinario, ma non c'entra nulla con le riforme che riguardano qualsiasi governo: giustizia, fisco, pubblica amministrazione. Non si può più tirare a campare, perché questo indebolisce sia noi che tutta l'Europa".