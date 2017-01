Conti pubblici, Padoan: manovra bis? Vedremo, priorità crescita

Roma, 16 gen. (askanews) - Il governo valuterà l'ipotesi di una manovra bis, come chiederebbe l'Unione Europea, ma in ogni caso la priorità resta la crescita. Lo ha affermato il ministro dell'economia Pier Carlo Padoan in un'intervista al Tg3. "Vediamo se sarà il caso - ha detto - di prendere misure ulteriori per rispettare gli obiettivi. Ma la via maestra per abbattere il debito è la crescita, e la crescita è la priorità del governo".