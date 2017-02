Conti pubblici, Padoan a Ue: su bilancio pesa sisma, 1 mld in 2017

Roma, 1 feb. (askanews) - L'Unione europea deve considerare che i conti pubblici italiani sono finiti sotto pressione anche a causa dell'eccezionale ondata sismica accompagnata al maltempo dell'ultimo mese, unita al flusso di migranti. Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ai commissari Ue, Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici nella lettera inviata sullo scostamento del saldo di bilancio.

Padoan scrive che "l'afflusso di migranti e i recenti severi eventi sismici stanno comportando significative e inaspettate pressioni sul bilancio. Un ulteriore sforzo deriva dai più recenti eventi dove, una drammatica e severa sequenza di terremoti, unita a eccezionali condizioni di maltempo stanno rendendo considerevole lo sforzo di assicurare i bisogni delle popolazioni fortemente colpite". "Al momento non possiamo pienamente valutare l'impatto dei recenti eventi sismici sulle finanze pubbliche ma probabilmente andrà oltre un miliardo di euro già nel 2017". Le risorse per il terremoto "confluiranno in un fondo ad hoc che sarà creato".