Conti pubblici, fonti Mef: contatti con Ue per evitare procedura

"Non pervenuta ancora alcuna lettera". Evitare rischi per crescita

Roma, 16 gen. (askanews) - Sono in corso in questi giorni contatti con la Commissione Europea "per valutare i passi opportuni per evitare l'apertura di una procedura di infrazione e al tempo stesso scongiurare il rischio che interventi restrittivi sul bilancio compromettano la crescita riavviata nell'economia nazionale a partire dal 2014 ma ancora debole". E' quanto fanno sapere fonti del ministero dell'Economia a proposito di un articolo di Repubblica, secondo cui sarebbe pronta una procedura di infrazione per deficit eccessivo a carico dell'Italia per il mancato rispetto della regola del debito.

Le stesse fonti sottolineano che al momento "non è ancora pervenuta alcuna lettera". Mentre il quotidiano scrive che la lettera è arrivata la scorsa settimana.