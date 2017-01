Consiglio Stato: avanti con riforma Madia, ok decreti correttivi

Roma, 17 gen. (askanews) - Via libera del Consiglio di Stato ai decreti correttivi della riforma Madia sulla Pubblica amministrazione dopo la sentenza con la quale la Corte Costituzionale ha bocciato alcune parti. Il Consiglio di Stato rileva l'importanza di "portare a termine le previsioni" della riforma, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, anche "per non far perdere slancio riformatore all'intero disegno". Lo affermano i giudici di Palazzo Spada nel parere sul quesito posto dallo stesso ministero sulle modalità di attuazione della sentenza della Consulta. I decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, "non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori", afferma Palazzo Spada.

La Corte Costituzionale, lo scorso 25 novembre, aveva dichiarato incostituzionale la riforma della pubblica amministrazione nella parte in cui la delega aveva previsto solo il "parere" e non l'"intesa" con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate). I primi due decreti legislativi non sono stati più adottati, gli altri tre erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta, ricorda il Consiglio di Stato.