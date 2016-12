Confindustria: il Sud riparte ma a passo lento, nel 2017 Pil +0,7%

Roma, 27 dic. (askanews) - Prosegue la timida ripartenza delleconomia del Mezzogiorno avviatasi nel corso del 2015, ma il suo ritmo si mantiene ancora contenuto. Le stime del check-up Mezzogiorno, curato da Confindustria e Srm (centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo), confermano infatti il miglioramento delle prospettive dell'economia meridionale per il 2016: per la prima volta dall'inizio della crisi, tutti e cinque gli indicatori utilizzati (Pil, export, occupazione, imprese e investimenti) fanno registrare valori positivi.

Secondo le stime dovrebbe proseguire nel 2016, sia pure più lentamente (+0,5%), la crescita del prodotto registrata nel 2015, quando il Pil era cresciuto nelle regioni meridionali più che nel resto del Paese (+1,1% contro lo 0,6% del Centro-Nord). E le previsioni per il 2017 (+0,7%) vedono proseguire questa moderata espansione.

Migliora la produttività del manifatturiero, anche in modo più consistente che al Centro-Nord. Continua a crescere nel III trimestre del 2016 il numero delle imprese, confermando, come già nel 2015, un saldo positivo al Sud (+0,5%, circa 9mila imprese in più). Per la prima volta dall'inizio della crisi, torna positivo il fatturato anche delle imprese classificate come piccole (+0,6 nel 2015 rispetto all'anno precedente). E cresce, anche se su numeri contenuti, anche il fatturato delle imprese a partecipazione estera, a conferma del potenziale di attrattività dei territori meridionali.

Tornano a crescere, ma ancora con estrema lentezza, anche gli investimenti in linea con quelli del resto del Paese (+0,8%): soprattutto, ciò avviene nell'anno (2015) in cui più basso è stato il volume di agevolazioni concesse (860 milioni di euro) e di agevolazioni erogate al Sud (meno di 1,3 miliardi di euro). Continua, ma anch'esso a passo lento, il miglioramento dell'occupazione. Rispetto al III trimestre dell'anno precedente, poco meno di metà dei nuovi posti di lavoro creati si riferisce al Mezzogiorno (111mila): viene così superata la soglia psicologica dei 6 milioni di occupati, ma il tasso di occupazione al Sud resta pari al 44%, con un ritmo ancora largamente insufficiente a recuperare gli effetti della crisi. Proseguono inoltre i segnali positivi nel settore turistico, con un'ulteriore crescita dei turisti stranieri e della loro spesa (250 milioni in più), così come della fruizione di spettacoli e beni culturali.