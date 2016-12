Confesercenti:104 euro a famiglia tra cena Vigilia e pranzo Natale

Roma, 21 dic. (askanews) - Natale a casa o fuori, ma sempre all'insegna dello stare insieme e della buona tavola. E per la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale, quest'anno, ogni famiglia spenderà in media 104 euro, una cifra in lieve aumento (+3%) sullo scorso anno, per una spesa alimentare complessiva di 2,7 miliardi di euro. E' quanto reso noto dalla Confesercenti.

Anche quest'anno, la maggior parte degli intervistati (il 78%) progetta di godersi l'atmosfera e la magia del Natale in casa, nel segno della tradizione e dello stare in famiglia. Ma si tratta di una quota in discesa (4% in meno) rispetto al 2015, e la più bassa negli ultimi quattro anni. Si registra invece un aumento (dal 5 all'8%, circa 3,6 milioni di persone) di coloro che brinderanno e gusteranno le prelibatezze natalizie al ristorante. Un altro 7% trascorrerà il giorno di Natale con la famiglia in vacanza in Italia per scambiarsi i doni e festeggiare insieme visitando altre città, mentre il 3% degli italiani sarà in viaggio all'estero. Si dimezza - passando dal 6 al 3% - la quota di intervistati che dichiara di non festeggiare il Natale; in diminuzione anche i connazionali costretti a trascorrere la festa lavorando, in calo dal 2 all'1%.

Per la cena della Vigilia ed il pranzo di Natale vince il menu della tradizione, scelto come preferito dal 64% degli intervistati. Ma iniziano a prendere piede anche nuove tendenze alimentari: il 18% degli italiani, infatti, prevede anche piatti vegetariani o vegani (il 12%) e bio o a km zero (8%).

In particolare sulle tavole degli italiani non mancherà il consueto antipasto a base di salumi o pesce, mentre per il primo e secondo piatto, oltre ai tradizionali cappelletti in brodo, salmone e cappone lesso, riemergono i piatti regionali. Anche l'assortimento di dolci - oltre agli inevitabili panettoni, pandori e torroni - vedrà molte varietà legate alle tradizioni territoriali, associate come da tradizione a frutta secca, datteri, fichi e frutta ricoperta di cioccolato. Molto quotati i vini mossi, i rossi di qualità, i passiti e gli spumanti.