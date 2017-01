Roma, 2 gen. (askanews) - Partono i saldi invernali e Confcommercio stima un valore di 5,3 miliardi di euro, in linea con l'anno scorso. Aprono "i giochi" oggi, Basilicata e Sicilia, domani parte la Valle d'Aosta e il 5 gennaio tutte le altre regioni.

Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio ogni famiglia, in occasione dei saldi invernali 2017, spenderà 344 euro per l'acquisto di capi d'abbigliamento, calzature ed accessori per un valore complessivo di 5,3 miliardi di euro.

"Dopo un Natale così così, la speranza passa ora per i saldi - afferma Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia e vice presidente di Confcommercio - non saranno però saldi col botto. La nostra stima, euro più euro meno, è che gli italiani spenderanno mediamente come nell'anno precedente. Le vendite di fine stagione saranno sempre una straordinaria opportunità per i consumatori ma, per noi commercianti, non saranno sufficienti a colmare un gap di consumi fortemente condizionato da un andamento sempre più incerto ed altalenante. C'è da dire che, nonostante i timidi segnali di fiducia registrati a dicembre, gli eventi terroristici e di natura socio-politica non aiutano a far trovare una stabilità di cui tutti abbiamo bisogno per affrontare al meglio il futuro e confidare nell'uscita del nostro Paese dalla crisi".