Commissione Ue: pieno sostegno a Italia per rafforzare banche

Bruxelles, 23 dic. (askanews) - Nel quadro della vicenda Mps e delle misure sulle banche decise dal governo, la Commissione europea afferma di sostenere le autorità italiane nel loro obiettivo di rafforzare il settore, e ricorda che esistono varie soluzioni possibili nel rispetto delle regole Ue, compresa la ricapitalizzazione precauzionale (che permette allo Stato di intervenire senza far scattare i meccanismi del "Bail-in" vero e proprio).

La Commissione "prende nota dell'annuncio da parte delle autorità italiane di varie misure riguardanti le banche italiane. Siamo stati in contatto in modo continuo e costruttivo con le autorità italiane. Naturalmente, sosteniamo pienamente il loro obiettivo di rafforzare ulteriormente il settore bancario italiano, nel rispetto del diritto dell'Ue", si afferma in una nota del servizio del Portavoce dell'Esecutivo Ue diramata oggi a Bruxelles.

"In base ai precedenti - prosegue la nota -, ci sono alcune soluzioni che possono essere predisposte nel pieno rispetto delle regole Ue per rimediare alla carenza di liquidità e di capitale nelle banche", e queste soluzioni "includono in certi casi specifici una ricapitalizzazione precauzionale, se sono rispettate le condizioni" stabilite nelle stesse regole Ue. Inoltre, "queste soluzioni proteggono pienamente i depositanti. Nei casi di 'misselling' (vendita fraudolenta di obbligazioni, ndr) le banche possono assicurare che non ci siano effetti negativi sugli investitori al dettaglio ('retail investors', ndr)", ricorda la nota.