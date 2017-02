Cnh, Lahutte: Iveco fiduciosa per il 2017, vogliamo crescere

Arese (MI), 8 feb. (askanews) - Iveco, il marchio di Cnh Industrial per il settore dei veicoli commerciali e industriali, è fiduciosa per le prospettive di business per il 2017, anno in cui punta a migliorare la produttività. Prevista una stabilità per la produzione dei suoi impianti in Italia. "Siamo fiduciosi per le prospettive del 2017, vogliamo continuare a crescere e vogliamo ancora migliorare la redditività, dobbiamo colmare il gap coi competitor", ha affermato Pierre Lahutte, Iveco brand president, in occasione di una conferenza stampa organizzata presso il Museo Storico dell'Alfa Romeo ad Arese, per delineare i risultati dell'anno scorso e le previsioni per quello in corso.

"Abbiamo avuto un ottimo anno per gli stabilimenti italiani, soprattutto per Suzzara", ha spiegato Lahutte, riferendosi ai livelli produttivi delle fabbriche nel nostro paese. "Non abbiamo timori sull'attività di Suzzara, per il 2017 prevediamo che ci sarà stabilità sull'attività dei nostri stabilimenti italiani di camion, siamo tranquilli - ha proseguito - siamo confidenti che faremo almeno gli stessi livelli di veicoli dell'anno scorso. Prevediamo per l'anno in corso un consolidamento dei volumi, sarà un anno molto simile al 2016".