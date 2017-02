Clima, Padoan: più incentivi a green finance,è riforma strutturale

Roma, 6 feb. (askanews) - Gli incentivi per la green finance devono essere migliorati, perché andare verso una una finanza sostenibile è una "riforma strutturale". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, secondo cui è necessario "migliorare gli incentivi per la green finance. La crescita sostenibile e inclusiva sarà un tema del G7 italiano. Gli Stati devono mettersi d'accordo per indirizzare cospicue risorse verso questi obiettivi".

"Muoversi verso una finanza sostenibile - ha spiegato Padoan in un convegno alla Banca d'Italia - è una riforma strutturale perché cambia i comportamenti: solo in questo modo si possono ottenere risultati molto sfidanti. E cambiare i comportamenti richiede il cambiamento degli incentivi".

"La crescita sostenibile - ha aggiunto il ministro - resta al centro dell'agenda di public policy globale".