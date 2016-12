Clessidra cede Buccellati ai cinesi di Gangtai Group

Milano, 23 dic. (askanews) - Clessidra e la famiglia Buccellati hanno annunciato la cessione di una quota azionaria pari all'85% di Buccellati, storica azienda milanese dell'alta gioielleria, al gruppo cinese Gangtai. Nell'ambito dell'accordo, i venditori manterranno il restante 15% delle azioni.

Clessidra era entrata nel capitale di Buccellati nel 2013 acquisendo una quota pari al 67%, con il restante 33% detenuto dalla famiglia fondatrice.

Il closing dell'operazione è atteso nel secondo trimestre 2017 ed è soggetto alle approvazioni da parte delle autorità cinesi. A seguito del closing, Andrea Buccellati manterrà il suo ruolo di direttore creativo e presidente onorario di Buccellati, mentre Gianluca Brozzetti rimarrà come Ceo. Altri membri della famiglia Buccellati manterranno il proprio ruolo all'interno dell'azienda.

"Siamo particolarmente soddisfatti per il raggiungimento di questo accordo con il Gruppo Gangtai - ha spiegato Marco Carotenuto, managing director di Clessidra - Abbiamo supportato Buccellati negli ultimi tre anni, anni in cui l'azienda ha riportato una crescita complessiva dei ricavi del 60%. Crediamo che l'azienda sia oggi pronta per un nuovo percorso di ulteriore crescita che Gangtai sarà in grado di supportare, tenuto conto anche della sua esperienza nel mercato della gioielleria e la sua forte presenza in Cina".