Cina, si fa sentire stretta investimenti all'estero: gennaio -37%

Pechino, 16 feb. (askanews) - La stretta delle autorità della Cina contro la fuga di capitali si è fatta pesantemente sentire sugli investimenti diretti all'estero del Dragone: a gennaio hanno subito una caduta di oltre un terzo, un meno 35,7 per cento su base annua a 53,3 miliardi di yuan, o 7,73 miliardi di dollari. I dati sono stati comunicati del ministero del Commercio cinese e mostrano gli effetti del cambio di direttive in materia da parte del regime cinese.

Se in precedenza le autorità incoraggiavano le imprese a investire e rastrellare attività all'estero, più di recente hanno intimato alle aziende cinesi ad astenersi da investimenti "irrazionali", in particolare sull'immobiliare.

E sarebbe sono un antipasto. Secondo vari media cinesi infatti, Pechino si appresterebbe a vietare in maniera drastica qualunque investimento all'estero superiore ai 10 miliardi e a impedire investimenti superiori a 1 miliardo se non dovessero rientrare nelle "attività fondamentali" del gruppo cinese interessato. Lo scorso anno gli investimenti cinesi all'estero sono lievitati del 44 per cento a 170 miliardi di dollari. (fonte Afp)