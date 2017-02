Cina primo partner commerciale della Germania: scalzati Usa

Roma, 24 feb. (askanews) - La Cina ha superato gli Stati uniti nel 2016 come primo partner commerciale della Germania. Lo rivelano i dati compilati dall'ufficio statistico tedesco Destatis e visti oggi dall'agenzia di stampa France Presse.

I dati mostrano che il volume totale del commercio tra Cina e Germania è salito del 4 per cento nel 2016, arrivando quasi a raggiungere i 170 miliardi di euro. La Francia è rimasta il secondo partner commerciale, mentre gli Stati uniti sono scesi dal primo al terzo posto. Il volume di commerci tedesco-americani è calato del 5 per cento a 165 miliardi di euro.

Questa notizia viene in un momento in cui c'è profonda preoccupazione in Europa per le affermaziooni protezioniste del nuovo presidente Usa Donald Trump. Berlino, rispondendo alle accuse di Trump secondo le quali la Germania avrebbe una bilancia commerciale "ingiustamente sbilanciata" con gli Usa, ha risposto per bocca del vicecancelliere Sigmar Gabriel, il quale ha detto che l'America dovrebbe "costruire automobili migliori", se teme la concorrenza tedesca.

Gli analisti comunque invitano alla cautela rispetto alle interpretazioni di questo dato, sottolineando che il cambiamento è principalmente attribuibile alla forte domanda tedesca di prodotti dalla Cina. Gli Usa sono rimasti di gran lunga il più grande acquirente di prodotti tedeschi per 107 miliardi id euro nel 2016. Invece Berlino ha importato 94 miliardi di euro dalla Cina, rispetto a esportazioni pari a 76 miliardi di euro, con un incremento del 7 per cento.

Gli Stati uniti erano diventati il primo partner commerciale della Germania nel 2015, superando la Francia che lo era stata dal 1975 al 2014.

(Fonte Afp)