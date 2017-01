Calano ancora gli euro falsi, 20 e 50 euro restano più bersagliati

Roma, 27 gen. (askanews) - Prosegue il calo di sequestri di euro falsi: secondo il monitoraggio semestrale della Bce nella seconda metà del 2016 sono state ritirate dalla circolazione circa 353.000 banconote in euro false. Si tratta di un lieve incremento rispetto alla prima parte del 2016 e del 20,7 per cento in meno a confronto con lo stesso periodo del 2015. In rapporto al numero crescente di biglietti autentici in circolazione (oltre 19 miliardi nella seconda metà del 2016), la quota di falsi resta su livelli molto contenuti.

I tagli da 20 e 50 euro hanno continuato a far registrare il numero più elevato di falsificazioni fra le banconote. Rispetto ai dati della prima metà del 2016, secondo quanto riporta un comunicato, la percentuale di esemplari falsi è aumentata per il taglio da 20 (al 37,8%) ma è diminuita per quello da 50 (42,5%). Nell'insieme, rileva la Bce, questi due tagli rappresentano l'80,3 per cento dei falsi.

La maggior parte delle banconote falsificate (93,6%) è stata rilevata in paesi dell'area euro. Circa il 5,4 per cento dei falsi proviene dagli Stati membri dell'Ue non appartenenti all'area valutaria, mentre l'1 per cento da altre parti del mondo. La Bce ricorda che la nuova banconota da 50 euro, che fa parte della seconda serie denominata "Europa", con innovative caratteristiche di sicurezza, sarà introdotta il 4 aprile 2017.