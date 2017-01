Bpvi-Veneto Banca: transazioni per arrivare presto alla fusione

Padova, 9 gen. (askanews) - Il passo necessario per arrivare finalmente alla fusione. E' quello che hanno compiuto Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, i cui Cda hanno dato avvio all'iniziativa di conciliazione transattiva illustrata nel corso di una conferenza stampa a Padova. Entrambi gli istituti di credito hanno previsto un'offerta di transazione agli azionisti che hanno investito nei rispettivi istituti negli ultimi 10 anni con indennizzo forfettario al 15% a fronte della rinuncia ad azioni legali. Tale riconoscimento sarà erogato a fronte della rinuncia dell'azionista a qualsiasi pretesa in relazione all'investimento in (o mancato disinvestimento di) titoli azionari dei due istituti, titoli che rimarranno comunque di proprietà dell'azionista.

Un'offerta definita dal presidente di Banca Popolare di Vicenza, Carlo Mion "fortemente imprenditoriale e coraggiosa". Il percorso tra le due banche, definite "sorelle" da entrambi i vertici, con oggi diventa più vicina, anche se l'adesione all'offerta dovrà essere superiore all'80%, hanno assicurato i rispettivi amministratori delegati. Del resto, ha fatto sapere il consigliere delegato di Bpvi, Fabrizio Viola "per il nuovo piano industriale anche se non c'è una data prescrittiva da parte della Bce, c'è l'impegno da parte delle due banche di presentare un nuovo business plan a supporto del piano di fusione entro gennaio 2017. Abbiamo l'obiettivo di completare questo lavoro nell'arco di un mese".

E la sintonia è tangibile tra le due popolari venete. "Ci muoviamo insieme con Veneto Banca, nostra banca sorella - ha spiegato Mion -sorella perché siamo stati salvati dal naufragio. Parliamo di questa offerta di transazione che ritengo sia una mossa fortemente imprenditoriale da parte di Atlante che ha dimostrato di avere coraggio e anche coraggio dal cda nonostante i problemi strutturali".

Dal canto suo anche il presidente di Veneto Banca, Massimo Lanza ha insistito nel prendere le distanze dal passato recente dell'istituto di credito di Montebelluna per guardare avanti a un futuro in cui si dovrà costruire "un nuovo modello di banca" per ricostituire la fiducia del tessuto connettivo imprenditorale, dei privati e del territorio. "La ricostruzione - ha proseguito Lanza - è fatta di un' opera di pulizia e creazione di un nuovo modello di banca. Non si può più fare banca come in passato", ha avvertito ancora il presidente dell'istituto di Montebelluna.