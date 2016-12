Milano, 23 dic. (askanews) - Fitch ha rimosso il rating watch e ha rivisto al ribasso il rating di lungo termine di Banca Popolare di Milano a "BB-" da "BB+". Ma in una nota Bpm "esprime totale dissenso sulle opinioni espresse dall'agenzia di rating, che considera lesive dei suoi interessi e di quelli dei suoi stakeholder".

L'istituto, si legge in una nota, "prende atto con disappunto delle opinioni dell'agenzia, rispetto alle quali esprime il proprio dissenso, in quanto, a parere della banca, non tengono in debita considerazione i risultati già conseguiti da Banco Popolare, in termini di rafforzamento patrimoniale, con l'aumento di capitale da 1 miliardo, l'aumento delle coperture e il calo dello stock dei crediti deteriorati, che migliorano il profilo di rischio del nuovo Gruppo. L'agenzia - si legge ancora - non tiene altresì conto dei vantaggi che deriveranno dalla fusione con Banco Popolare in termini di posizionamento di mercato, di miglioramento della redditività attraverso rilevanti sinergie di costo e di ricavo, di forti riduzioni del costo del funding e dell'importante piano di derisking che il nuovo gruppo realizzerà entro il 2019".