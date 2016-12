Titolo perde un altro 17% su ipotesi forti perdite in Usa

Roma, 29 dic. (askanews) - Chiusura in netto calo alla borsa di Tokyo appesantita dall'apprezzamento dello yen e dal nuovo tonfo di Toshiba. L'indice Nikkei-225 ha terminato le contrattazioni in calo dell'1,32% a 19.145 punti.

Al centro dell'attenzione ancora una volta Toshiba che lascia sul terreno il 17% dopo aver perso già il 30% del suo valore nelle due precedenti sedute.

L'ondata di vendite è stata innescata da problemi di liquidità e dalla prospettiva di forti perdite legate a svalutazioni per diversi miliardi di dollari delle sue attività nucleari in Usa. Sulla società sono anche piovuti i downgrade da parte di Standard and Poor's e di Moody's.