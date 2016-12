Milano, 30 dic. (askanews) - A fine 2016 la capitalizzazione complessiva delle società quotate in Piazza Affari si attesta a circa 524,9 miliardi di euro, in calo del 7,5% rispetto ai 567,6 miliardi di euro di fine 2015. Il valore, riportato in una nota dalla società mercato del gruppo Lse, è riferito al dato aggiornato al 23 dicembre scorso ed è pari al 34,8% del Pil.