Borsa, Milano ed Europa aprono settimana in calo: FTSE MIB -0,92%

Roma, 30 gen. (askanews) - Le Borse europee inaugurano la settimana con diffusi ribassi, in un clima di crescente preoccupazionhe per le prime mosse politiche del nhuovo presidente Usa Trump su immigrazione e commercio. A Milano alle 9.05 l'indice FTSE MIB perdeva lo 0,92% a quota 19.150,63 mentre l'indice FTSE Italia All Share lasciava sul terreno lo 0,77% a 20.955,49.

A Parigi l'indice Cac 40 perdeva alla stessa ora lo 0,30% a quotta 4825,22 mentre a Madrid l'indice Ibex 35 lasciava sul terreno lo 0,50% a 9457,00.