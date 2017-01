Bce, Nouy: banche italiane scarsi progressi su crediti deteriorati

Roma, 30 gen. (askanews) - Qual è la situazione delle banche italiane? "Come in molti altri Paesi ci sono banche che vanno bene e altre che non vanno bene, ma che stanno lavorando molto duramente per migliorare la loro situazione, infine ci sono quelle che hanno bisogno dell'"incoraggiamento" della vigilanza perché affrontino i loro problemi". E' l'opinione della presidente della vigilanza europea sulle banche presso la Bce, Danièle Nouy che, in un'ampia intervista a Repubblica, fa il punto sull'attività di controllo dell'Eurotower sugli istituti di credito e replica ai sospetti di trattare meglio le banche tedesche: "Noi - assicura - trattiamo tutti allo stesso modo".

"In Italia - ha dichiarato Nouy in questi primi tre anni di Vigilanza europea - durante i quali c'è stato l'anno dell'esame preliminare dei bilanci e i due anni di supervisione - sono stati fatti scarsi progressi, sul fronte dei crediti deteriorati".

Ma non ci sono stati anche molto progressi, nel sistema bancario italiano? "Pochissime si sono mosse sulle esposizioni deteriorate. Alcune hanno fatto un buon lavoro, altre no. La verità è, dunque, che dobbiamo essere ambiziosi e realistici allo stesso tempo. Non dobbiamo essere troppo duri né rischiare di creare problemi per gli istituti, ma il nostro approccio è lo stesso per tutti. Non si può essere duri senza essere giusti. Siamo realistici perché a volte ci rendiamo conto che è difficile risolvere un problema, che ci vuole tempo".

"In Italia - ha aggiunto l'esponente dell'Eurotower il grande nodo sono le attività precedenti alla centralizzazione della supervisione, soprattutto il rischio di credito e i crediti deteriorati. Vanno affrontate. Dobbiamo essere certi che le banche non investano tutte le loro energie per sopravvivere e che non si focalizzino soltanto su queste attività invece di fare il loro mestiere, che è finanziare l'economia italiana ed europea".

Il governo ha stanziato 20 miliardi di euro per un fondo salva-banche. Funzionerà? Quella cifra è sufficiente? "Aiuterà di certo. È un aiuto importante - sottolinea Nouy - che dà la possibilità, insieme al supporto di liquidità, di concentrarsi su certi problemi. Penso che sia un buon intervento. Dimostra consapevolezza del problema ed è un buon punto di partenza per affrontarlo. Per risolverlo ci vorrà del tempo, ma non è che solo la vigilanza o le banche devono essere proattive".

La maggiore banca italiana, Intesa Sanpaolo, ha espresso il suo interesse per la terza maggiore compagnia assicurativa europea, Generali. L'amministratore delegato, Carlo Messina, ha dichiarato che la fusione proposta è pensata in parte per difendere l'italianità di Generali. Cosa pensa dell'operazione? "Come sa - replica Nouy - non commentiamo su singole banche. Ma, più in generale: la Bce è l'autorità responsabile per la valutazione dei cambi di proprietà proposti dalle banche su cui vigila e delle loro acquisizioni significative. Monitoriamo attentamente e da vicino gli sviluppi delle banche su cui vigiliamo e siamo in stretto contatto con le altre autorità rilevanti, quando è necessario".

Nouy è stata accusata di avere un approccio più morbido con le banche tedesche - ad esempio con la famosa nota a piè di pagina negli stress test della scorsa estate - e, più in generale, di non considerare i derivati un elemento abbastanza rischioso. Negli stessi giorni delle comunicazioni su Mps, le richieste di capitale per Deutsche Bank sono state alleggerite. Come risponde a queste accuse? "Noi trattiamo tutti allo stesso modo. Ma è ovvio che chi attraversi un periodo complicato possa avere difficoltà ad essere obbligato a migliorare la propria situazione. Quando attraversi un momento difficile puoi avere la sensazione che ti chiedano qualcosa che ad altri non domandano. Ma non è così".