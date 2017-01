Bce: lieve accelerazione su prestiti a impree e famiglie eurozona

Roma, 27 gen. (askanews) - Lieve rafforzamento dell'erogazione di credito bancario a famiglie e imprese dell'area euro. A dicembre, secondo il rapporto mensile della Bce, il tasso di crescita di prestiti alle famiglie si è attestato al 2 per cento su base annua, in base ai dati corretti dagli effetti di cessioni a cartolarizzazioni, a fronte del più 1,9 per cento di novembre.

I prestiti bancari alle imprese non finanziarie si sono attestati al più 2,3 per cento, dal più 2,1 per cento del mese precedente. Infine, secondo la Bce, il generale aggregato monetario M3 ha segnato un più 5 per cento dal più 48 per cento di novembre.