Bce, Draghi: l'euro richiede l'integrazione finanziaria

Roma, 31 gen. (askanews) - L'integrazione finanziaria e rappresenta un elemento imprescindibile di una unione valutaria, come quella dell'euro. Lo ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, inaugurando una conferenza sul mercato digitale tenuta a Francoforte dall'istituzione monetaria. "Promuovere l'integrazione finanziaria rappresenta un obiettivo chiave dell'Eurosistema, oltre all'obiettivo primario di garantire la stabilità dei prezzi. E' essenziale per un buon funzionamento della valuta unica", ha detto.

"Si può guardare all'integrazione finanziaria e alla valuta unica come due facce della stessa medaglia". Secondo Draghi è chiaro che "l'integrazione finanziaria sarebbe stata necessaria per avere una moneta unica efficace". E su questo versante, sebbene siano stati compiuti passi in avanti "il lavoro non è finito: resta molto da fare - ha concluso - per raggiungere una piena unione dei capitali".