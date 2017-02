Bazoli: in Italia torni fiducia, si valuti Europa a più velocità

Roma, 7 feb. (askanews) - "Molto incerta e confusa". Giovanni Bazoli, presidente emerito di Intesa Sanpaolo, ha definito così la situazione politica in Italia, un Paese dalle "grandi potenzialità" ma con un "difetto fondamentale": il problema di "avviarsi su una strada sicura" e che la gente sappia tornare "ad avere fiducia". A New York per una lectio magistralis dal titolo "Mercato e democrazia nell'era della globalizzazione" che ha tenuto ieri alla Casa Italiana Zerilli-Marimò, Bazoli ha espresso la sua apertura a un'Europa a più velocità, concetto politico sdoganato dal cancelliere tedesco Angela Merkel. E sull'ascesa dei populismi, in Europa così come negli Stati Uniti, ha consigliato di studiarne le cause e di trovare "antidoti" a un'involuzione della democrazia.

- L'Italia: massima incertezza, non è una novità

A chi gli ha chiesto se fosse preoccupato di un ritorno sopra i 200 punti dello spread tra il rendimento dei titoli di stato italiani a dieci anni e quelli degli equivalenti tedeschi, Bazoli ha risposto che "certamente l'idea di una mancanza di stabilità è qualche cosa che dal punto di vista dei mercati viene considerato". Riferendosi al nostro Paese ha aggiunto che "abbiamo alcuni elementi di fondo che si prestano immediatamente, appena c'è una situazione di incertezza, a diventare oggetto anche di speculazioni sui mercati". Dal fronte politico interno, "non c'è che aspettare di vedere cosa accadrà: non sappiamo se ci saranno elezioni nel corso di quest'anno o se si andrà alla fine della legislatura". Certo è che c'è "una situazione di massima incertezza che purtroppo non è una novità in Italia". Tuttavia, "dobbiamo avere fiducia che tutti gli elementi che sono in una fase di definizione insicura possano prendere la strada giusta". Nel nostro Paese "non c'è che aspettare di vedere cosa accadrà. Non sappiamo se ci saranno elezioni nel corso di quest'anno o se si andrà alla fine della legislatura".

- Europa a più velocità? Tema da considerare, Ue grande conquista

Dicendo che il tema di un'Europa a più velocità è "molto complesso ma da considerare" Bazoli è stato categorico quando ha dichiarato che non si può accettare che l'Europa "entri in una situazione di declino". Perché "l'Unione europea è una delle grandi conquiste storiche dell'epoca moderna". Lui non vuole "rassegnarsi all'idea che l'Ue non vada avanti. Per andare avanti però deve fare dei passi ulteriori. Se questa strada è preclusa senza che ci sia qualcosa di nuovo, come potrebbero essere anche queste diverse velocità, ecco io credo che questo possa essere studiato".

- Trump e Brexit? Valutare cosa c'è sotto alle risposte popolari

A chi gli ha chiesto se fosse preoccupato dalla politica protezionista del presidente americano Donald Trump, Bazoli ha citato l'esito del referendum con cui il 23 giugno scorso il Regno Unito ha scelto l'uscita dalla Ue e gli "orientamenti che riscontriamo anche nell'ambito europeo". Essi fanno "pensare che ci sia da valutare attentamente cosa sta sotto a queste risposte popolari". Secondo il presidente emerito di Intesa Sanpaolo, non si devono "sottovalutare le ragioni di queste reazioni". Anzi. "E' necessario trovare gli antitodi perché la democrazia non possa cadere in una situazione di involuzione dove al posto della preparazione, della competenza, della strada difficile che la democrazia ha sempre seguito, possono prevalere le situazioni semplicistiche che non sono certo quelle che assicurano un futuro tranquillo al mondo".