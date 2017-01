Milano, 24 gen. (askanews) - La battaglia sulle Generali infiamma il mercato, con il titolo del Leone che, a metà mattinata, balza dell'8%, con un massimo toccato a 15,83 euro. Sulla scia vola anche Mediobanca, primo azionista della compagnia triestina, che sale di oltre il 7%. Vendite invece su Intesa Sanpaolo (-3,5%), indiziata di un'operazione sul gruppo assicurativo.

Ieri Generali ha annunciato a sorpresa di detenere il 3% dell'istituto guidato da Carlo Messina come mossa difensiva per contrastare eventuali scalate. Secondo il Tuf, infatti, in caso di partecipazioni reciproche, chi ha superato per secondo il limite del 3% vede congelati i propri diritti di voto oltre quella soglia e deve vendere la quota eccedente entro un anno. L'unica possibilità per Intesa rimarrebbe quella di lanciare un'offerta sul mercato. Secondo indiscrezioni di stampa nei prossimi giorni Intesa potrebbe lanciare un'Ops sul Leone per creare un campione bancario-assicurativo europeo. Intesa penserebbe a uno scambio carta contro carta e avrebbe il conforto di Allianz come compratore marginale disposto a rilevare parte delle attività che potrebbero rivelarsi eccedenti per l'Antitrust.