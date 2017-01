"Nel 2017 a 11,6% come nel 2016. Occupazione continua a crescere"

Roma, 20 gen. (askanews) - La disoccupazione resta elevata anche nel 2017 (all'11,6%) e diminuirà solo dall'anno prossimo, per scendere sotto l'11% nel 2019. Sono le previsioni del bollettino economico della Banca d'Italia, secondo cui quest'anno il tasso di disoccupazione rimarrà all'11,6% come nel 2016, per poi calare all'11,3% nel 2018 e al 10,9% nel 2019.

La disoccupazione, sottolinea Palazzo Koch, scenderà "solo gradualmente, portandosi al di sotto dell'11% nel 2019 (dall'11,9% del 2015). A rallentarne il calo contribuirebbe l'aumento della partecipazione al mercato del lavoro, indotta dal miglioramento delle prospettive cicliche e da fattori strutturali, tra cui l'innalzamento dell'età di pensionamento".

"L'occupazione - aggiunge Via Nazionale - continuerebbe a espandersi, pur se a ritmi temporaneamente inferiori rispetto all'ultimo anno, in seguito al venir meno degli sgravi contributivi a favore dei nuovi assunti a tempo indeterminato".