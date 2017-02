Banche, Rubattu: già preadesioni 155 Bcc a nuovo gruppo Iccrea

Milano, 8 feb. (askanews) - Sono già 155 le preadesioni al costituendo gruppo bancario cooperativo per il quale Iccrea Banca si è candidata ad essere la capogruppo in seguito alla riforma del settore. Lo ha annunciato il direttore generale di Iccrea, Leonardo Rubattu, in un incontro stampa per la presentazione dei cantieri di lavoro al progetto.

"Hanno già preaderito al nostro progetto oltre 155 Banche di credito cooperativo, che rappresentano l'80% circa del nostro obiettivo, che è di 180-200 Bcc su un totale di 226. Siamo sulla buona strada e sono fiducioso che da qui a fine febbraio avremo un quadro definitivo di quelli ancora indecisi", ha dichiarato Rubattu, ricordando che l'universo complessivo del credito cooperativo comprendeva a gennaio 310 soggetti, considerando anche le 47 Raffeisen di Bolzano e 37 Casse rurali del Trentino.

"Entro il quarto trimestre 2017, se a ottobre o dicembre dipenderà dai tempi dell'Aqr della Bce, pensiamo di presentare istanza a Bankitalia e Bce e contiamo di operare come gruppo integrato a partire da giugno 2018", ha aggiunto. Bos