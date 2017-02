Banche: Mediobanca, su 5 euro prestati 1 è deteriorato

Roma, 7 feb. (askanews) - Su cinque euro prestati dal sistema bancario italiano, uno finisce nella categoria dei prestiti deteriorati, vanno meglio le banche di investimento rispetto a quelle retail.

E' quanto emerge dall'indagine di Mediobanca "Focus sul sistema bancario italiano nel 2015" condotta su un campione di 492 istituti di credito, rappresentativo di oltre il 96% del sistema bancario italiano

Il 58% dei crediti deteriorati è in sofferenza, il tasso medio di copertura dei crediti deteriorati è pari al 44%, più alto nelle banche costituite come società per azioni dove il "coverage" è pari al 47,5% in quanto maggiore è l'incidenza delle sofferenze (61%).

Più bassi i tassi di copertura dei crediti deteriorati per le Banche popolari (38,4%) e per le Bcc (40,2%) che però hanno meno sofferenze rispettivamente il 52% e il 53%.