Banche italiane, Moody's:sofferenze potrebbero aver toccato picco

Ulteriori cartolarizzazioni in vista per il 2017

Roma, 30 gen. (askanews) - Più cartolarizzazioni garantite dai crediti bancari problematici (Npl) emergeranno nel 2017. I dati mostrano che l'afflusso di nuovi crediti in sofferenza è in rallentamento, il che suggerisce che lo stock potrebbe aver raggiunto il suo picco. Lo afferma l'agenzia di rating statunitense Moody's che stima che la percentuale di crediti problematici delle banche italiane che valuta possa diminuire a circa il 17,6% nel 2017, dal 18,5% nel 2015. I dati disponibili mostrano inoltre che il rapporto tra nuovi crediti problematici e totale di prestiti in essere è sceso al 2,6% nel 3 ° trimestre 2016 dal 3,5% nel 3 ° trimestre del 2015.

"La formazione di NPL in Italia - ha dichiarato in una nota Michelangelo Margaria, un Senior Vice President di Moody's - è rallentata considerevolmente, ma una riduzione dello stock sarà graduale, viste le limitate risorse e l'appetito del mercato per ridurre materialmente lo stock esistente. Inoltre è improbabile che il livello attuale del capitale sia sufficiente ad assorbire le perdite derivanti da un accelerata pulizia dei bilanci".

Moody segnala che una grande quantità di crediti problematici continuerà ad essere generata dal settore immobiliare e delle PMI. La velocità con cui le nuove offerte sugli NPL emergerà dipenderà dall'appetito degli investitori. Gli operatori di mercato più recenti, come i fondi di private equity, possono scegliere di aumentare la loro esposizione a queste attività. Allo stato attuale, le banche italiane hanno uno dei più alti rapporti dei crediti problematici su crediti totali a circa quota 18% del totale e tale cifra - sostiene Moodys' - è più tre volte la media europea del 5,4%.