Banche, Abi: sofferenze nette dicembre aumentano a 86,9 miliardi

Da 85,2 miliardi. Il rapporto con prestiti in crescita al 4,89%

Roma, 14 feb. (askanews) - Sofferenze bancarie in aumento. A dicembre, secondo il rapporto mensile dell'Abi, le sofferenze nette (al netto delle svalutazioni) sono state pari a 86,878 miliardi, in crescita dagli 85,221 miliardi di novembre. Rispetto al picco di 89 miliardi di novembre 2015, c'è "una riduzione di oltre il 2%". A dicembre il rapporto con i prestiti totali è stato del 4,89%, in aumento dal 4,80% di novembre.