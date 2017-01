Auto, Toyota perde la corona: Volkswagen prima nelle vendite mondiali

Roma, 30 gen. (askanews) - Toyota ha perso lo scettro come casa automobilistica con maggiori vendite al mondo nel 2016. Dai dati aziendali, resi noti oggi, emerge che il colosso giapponese è stato superato da Volkswagen mentre il settore si prepara a uno scenario commerciale incerto sotto la presidenza Usa di Donald Trump.

La casa automobilistica tedesca è tornata al primo posto, nonostante sia stata colpita da un gravissimo scandalo per aver truccato le emissioni dei suoi veicoli, che ha scosso la sua reputazione. La casa automobilistica che una volta era presa a modello dell'industria tedesca, è piombata nella sua peggiore crisi di sempre dopo che è emerso, nel settembre 2015, che ha installato un software trucca-emissioni in milioni di motori diesel in tutto il mondo.

La crisi ad ogni modo sembra aver avuto pochi effetti nei rapporti di Vw con gli automobilisti visto che, questo mese, ha annunciato che le sue vendite annuali sono aumentate 3,8 per cento nel 2016. Risultati che sono stati potenziati da una forte performance in Cina, che ha contribuito a spingere le vendite totali a 10,3 milioni, dopo essere scivolata a 9,93 nel 2015. Il gruppo VW comprende anche i marchi Audi, Porsche e Skoda.

Livelli superiori a quelli della rivale Toyota, che lo scorso anno ha venduto 10,175 milioni di veicoli in tutto il mondo, con un aumento dello 0,2 per cento. (con fonte Afp)

Questi dati annuali giungono mentre l'industria deve affrontare un anno di prospettive incerte con il presidente Trump che minaccia tariffe punitive sulle importazioni nella Stati Uniti nel tentativo di costringere i costruttori a produrre e ad assumere lì.

In particolare Trump ha colpito Toyota con uno dei suoi tweet di fuoco, criticando il suo progetto in corso per la costruzione di un nuovo stabilimento in Messico, minacciando dazi dolorosi. (con fonte Afp)