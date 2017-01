Auto: nel 2016 immatricolazioni +15,82%, a dicembre +13,06%

Roma, 2 gen. (askanews) - Mercato dell'auto in crescita nel 2016. L'anno scorso, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione sono aumentate del 15,82% rispetto al 2015, mentre a dicembre hanno segnato un +13,06% su base annua, in accelerazione rispetto al +8,47% di novembre.

Nel 2016, sottolinea il ministero, sono state immatricolate 1.824.968 macchine e ci sono stati 4.721.576 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un +2,87% rispetto al 2015.

A dicembre, in particolare, le immatricolazioni sono state 124.438 e ci sono stati 397.212 trasferimenti di proprietà di macchine usate, con un -5,10% su base annua. Il volume globale delle vendite (521.650) ha quindi interessato per il 23,85% auto nuove e per il 76,15% usate.

Il 2016 è stato molto positivo per il gruppo Fiat-Chrysler. L'anno scorso Fca ha immatricolato in Italia 528mila auto, il 18,4% in più rispetto al 2015. La quota di mercato è stata del 28,94%, in crescita di 0,6 punti percentuali nel confronto con l'anno prima. Era dal 2012 che Fca non otteneva una quota così elevata in Italia.

A dicembre, in particolare, le immatricolazioni di Fca sono state 36.900, con un aumento del 14,1% rispetto allo stesso mese del 2015. La quota di mercato è stata del 29,65%, in crescita di 0,3 punti percentuali.