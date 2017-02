Roma, 14 feb. (askanews) - Nel primo semestre 2016 le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto complessivamente dai consumatori italiani 64.355 reclami, di cui 14.590 (pari al 22,67% del totale) relativi ai rami vita, 29.104 (45,22% del totale) al ramo r.c.auto e 20.661 (32,11%) per gli altri rami danni. Lo ha resi noto l'Ivass che ha pubblicato i dati sui reclami dei consumatori nei primi sei mesi dell'anno scorso.

Per la prima volta, la rilevazione comprende anche i dati sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione Ue operanti in Italia in regime di stabilimento o in lps (cioè senza una sede stabile). Anche nel primo semestre 2016 il ramo r.c.auto continua a rappresentare per le imprese italiane il segmento che genera il maggior numero di reclami (46,8% del totale). Per le imprese Ue, il comparto per il quale i consumatori presentano il maggior numero di lamentele è invece quello degli altri rami danni, esclusa la r.c.auto (46,2% del totale reclami).

I principali motivi di reclamo riguardano, per il ramo r.c.auto, i tempi di definizione dei sinistri e, più in generale, il servizio di liquidazione reso, oltre a controversie sull'attribuzione della responsabilità e sulla valutazione/quantificazione dei danni.