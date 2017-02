Apple alla riscossa: i ricavi tornano a crescere grazie all'iPhone

New York, 1 feb. (askanews) - Apple è riuscita a mettere fine a una serie di tre trimestri consecutivi con ricavi in calo, grazie al suo iPhone 7. Il fatturato nei tre mesi che comprendono lo shopping natalizio ha raggiunto livelli record nonostante una frenata in Cina ma le stime per il trimestre in corso hanno deluso.

Per l'azienda si tratta comunque di un buon modo per iniziare il nuovo esercizio fiscale dopo non essere riuscita a raggiungere in quello precedente i target interni a causa di una delle peggiori performance che non si vedevano da anni motivo per cui c'è stato un taglio del compenso dell'amministratore delegato Tim Cook.

E' proprio il successore di Steve Jobs ad avere sottolineato la serie di record messi a segno tra cui il numero di iPhone venduti, il fatturato generato dallo smarphone, dall'Apple Watch, dai computer Mac e dai servizi oltre all'attività dei consumatori sull'App Store.

I conti dell'ultimo trimestre 2016 Quello che per il gruppo di Cupertino (California) è stato il primo trimestre fiscale, gli utili sono arrivati a quota 17,891 miliardi di dollari, in ribasso del 2,6% dai 18,361 miliardi del periodo ottobre dicembre del 2015. I profitti per azione al netto di voci straordinarie sono saliti a 3,36 dollari da 3,28 dollari, un record e oltre le stime del mercato per 3,21 dollari.