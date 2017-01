New York, 20 gen. (askanews) - A causa di un balzo delle spese in marketing, American Express ha deluso gli analisti con i conti del quarto trimestre del 2016. Nei tre mesi al 31 dicembre scorso, il gruppo di carte di credito ha messo a segno utili netti per 825 milioni di dollari, o 88 dollari per azione, in calo da quota 899 miliardi, o 89 centesimi per azione, dello stesso periodo del 2015. Al netto di voci straordinarie, i profitti per azione sono stati di 91 dollari, 7 centesimi al di sotto delle attese del mercato.

Tra ottobre e dicembre, AmEx ha registrato ricavi per 8,02 miliardi di dollari, in ribasso del 4,4% sull'anno ma comunque sopra i 7,95 miliardi calcolati dagli analisti. Al netto della perdita dell'accordo in esclusiva con la catena all'ingrosso Costco e dell'effetto dato da un dollaro forte, le vendite sarebbero salite del 6%.

Per attrarre nuovi membri e spingere le persone a strisciare di più le sue carte di credito, l'azienda ha spiegato che le spese promozionali e di marketing sono arrivate nel trimestre a quota 1,2 miliardi di dollari (+35% annuo).

Per l'intero anno, gli utili per azione sono stati di 5,65 dollari o di 5,93 dollari se si escludono voci straordinarie, nella parte bassa delle stime indicate in precedenza da AmEx.

Quanto all'outlook per il 2017, AmEx si aspetta utili al netto di voci da ristrutturazione di 5,6-5,8 dollari per azione, in linea a 5,75 dollari per azione previsti dagli analisti.

"All'inizio del 2016 avevamo detto che ci saremmo mossi con urgenza per cambiare la traiettoria del nostro business", ha commentato in una nota l'amministratore delegato Kenneth I. Chenault. "I risultati annunciati riflettono progessi sostanziali in quel senso". Chenault ha comunque riconosciuto che "continuiamo a operare in un contensto molto difficile".

Il titolo - che negli ultimi 12 mesi è salito di oltre il 22% - nel dopo mercato ieri ha ceduto l'1,5%. La seduta, chiusa prima della diffusione del bilancio, era finita in calo dell'1% a 76,69 dollari. --