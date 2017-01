Amazon aprirà a Manhattan la sua prima libreria

New York, 5 gen. (askanews) - Non solo commercio elettronico per Amazon. Il colosso americano sembra volere puntare anche sui negozi tradizionali: ha infatti annunciato l'apertura della sua prima libreria a New York City. Il punto vendita da oltre 370 metri quadrati accenderà le luci in primavera all'interno del Time Warner Center a Columbus Circle, all'angolo sud-occidentale di Central Park a Manhattan.

Il numero delle librerie del gruppo guidato da Jeff Bezos salirà a quattro: la prima fu aperta nel 2015 a Seattle (la città dello Stato di Washington dove Amazon ha sede); seguirono poi quelle a Portland (Oregon) e San Diego (California). Ci sono piani per altri negozi a Chicago (Illinois) e Dedham (Massachusetts)