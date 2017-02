Alitalia, Uilt: pronti a nuovi scioperi, domani confermato

Roma, 22 feb. (askanews) - "Assolutamente siamo pronti a nuovi scioperi in Alitalia, noi non molliamo di un centimetro". Lo ha annunciato il segretario generale della Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, interpellato da Askanews, dopo che i sindacati hanno scelto di disertare la convocazione di questo pomeriggio da parte di Assaereo per discutere sul rinnovo del contratto della compagnia, giudicando che non ci sono le condizioni per una trattativa.

"Intanto lo sciopero di domani resta confermato - ha aggiunto Tarlazzi -. L'azienda deve azzerare tutti gli atti unilaterali, compreso il regolamento aziendale, rispettare l'applicazione del contratto e gli scatti di anzianità".

"Abbiamo chiesto - ha proeguito il segretario generale della Uiltrasporti - che ci sia un incontro in sede di Governo che parta dal superamento totale degli atti unilaterali". Fino ad ora comunque, ha confessato il sindacalista, non ci sono state risposte nè da parte del Governo, nè da parte dell'azienda.

"Noi - ha concluso Tarlazzi - abbiamo solo lo sciopero come strumento, sapendo comunque bene che ogni nuova agitazione spinge l'azienda più vicina al baratro".