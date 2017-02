Roma, 22 feb. (askanews) - I sindacati di categoria non andranno oggi al tavolo indetto da Assaereo con Alitalia per discutere sul rinnovo del contratto. Lo hanno comunicato i sindacati ieri all'associazione in quanto "non ci sono le condizioni" per arrivare a un'intesa che possa evitare lo sciopero di domani del settore del trasporto aereo.