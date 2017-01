Roma, 20 gen. (askanews) - Su Alitalia "io credo che in questa fase tutti abbiano la volontà di risolvere la situazione e e ridare una prospettiva industriale per l'azienda". Lo ha affermato il Ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, a margine di un convegno sulla giustizia civile, commentando l'incontro di lunedi tra le banche e Alitalia. "Però il perno centrale è il partner industriale - ha proseguito - perché come in qualunque azienda il partner finanziario è in grado di concedere i crediti ma non di dare la prospettiva industriale né di guidare l'azienda".

A chi gli chiedeva se i rapporti con Etihad fossero buoni, Messina ha risposto: "sì, assolutamente".

La posizione di Intesa, ha spiegato, "è sempre stata molto chiara: Alitalia ha bisogno di un partner industriale perché Intesa come fa con tutte le aziende è erogatore di fondi, poi in questo caso ci ritroviamo azionisti attraverso Cai ma per alcune decisioni del passato che oggi non sono più la strategia del nostro gruppo".

"Per cui se i progetti industriali consentiranno di garantire una prospettiva, e io sono convinto - ha concluso Messina - che Etihad continui a essere un buon partner che può garantire lo sviluppo industriale, Intesa farà la sua parte in termini di concessione del credito come fa con tutte le aziende con le quali opera e che sono nella fase di dovere essre rilanciate".