Alitalia lancia un ultimatum alle banche (Il Messaggero)

Roma, 21 dic. (askanews) - Aut aut di Alitalia alle banche in un clima febbrile di riunioni, di cda, due dei quali rimasti aperti mentre nelle ultime ore rimbalzava dalla Germania la voce di una possibile uscita di James Hogan, ad di Etihad e vicepresidente del vettore italiano. Lo riporta il quotidiano "Il Messaggero" segnalando che il presidente di Alitalia Luca Cordero di Montezemolo ha inviato nelle ultime ore una lettera ai capi azienda di Intesa SanPaolo e Unicredit nel duplice ruolo di principali azionisti - rispettivamente con il 20,59% e il 12,99% - nonchè principali creditori di un pool per complessivi 180 milioni. "La compagnia - scrive il quotidiano romano sintetizzando il contenuto della missiva - è a un passo dall'asfissia finanziaria e serve al più presto ossigeno per far fronte ad alcuni pagamenti: se in tempi strettissimi le banche non riapriranno il rubinetto Alitalia sarà costretta a portare i libri in tribunale".