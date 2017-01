Alitalia, Governo chiede piano condiviso con azionisti

Roma, 9 gen. (askanews) - Il governo ha chiesto all'Alitalia di presentare entro le prossime settimane un piano industriale condiviso con gli azionisti. Lo si legge in un comunicato al termine del vertice, nel quale si specifica che "ogni eventuale discussione sui livelli occupazionali sarà affrontata solo in seguito".

"L'incontro - si legge nel comunicato - è servito per fare il punto sulla situazione dell'Alitalia e sulle prospettive future in vista della definizione dei dettagli del piano per il rilancio della Compagnia. Obiettivo verso il quale è stato riscontrato unanime sostegno da parte di tutti i presenti".

"Nel corso dell'incontro - prosegue la nota - il governo ha chiesto ad Alitalia di presentare entro le prossime settimane un piano industriale dettagliato condiviso dagli azionisti, dalle banche e dalle istituzioni finanziarie creditrici. Ogni eventuale discussione sui livelli occupazionali sarà affrontata solo in seguito, una volta che sarà finalizzato nei dettagli un piano industriale che definisca il progetto di lungo periodo dell'azienda e il rilancio della stessa".

"È stata infine ribadita da parte del governo - conclude la nota - la disponibilità a sostenere, nell'ambito delle proprie competenze, il piano industriale una volta che esso sarà presentato e condiviso".