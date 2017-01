Alitalia, Garante Scioperi: legittimi stop 20 e 23 febbraio

Roma, 12 gen. (askanews) - L'Autorità di garanzia per gli scioperi ha valutato legittimi gli scioperi del personale di Alitalia del 20 gennaio (dalle 14 alle 18) e del 23 febbraio (24 ore, con garanzia delle fasce) prossimi.

Inoltre, l'Autorità, ha deliberato di "invitare Alitalia ad avviare con le Organizzazioni Sindacali la procedura per raggiungere un Accordo finalizzato a dare concreta attuazione alle disposizioni vigenti in materia di impiego del personale da comandare in caso di sciopero".

Il Garante, "anche al fine di un miglior contemperamento dell'esercizio di sciopero dei lavoratori con i diritti degli utenti, ha, tra l'altro, invitato l'Azienda ad individuare misure di contingentamento del personale non sproporzionate rispetto alle effettive esigenze di funzionamento del servizio".