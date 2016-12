Reggio Calabria, 22 dic. (askanews) - È stata raggiunta alle 6 del mattino l'intesa con le banche per il nuovo piano industriale dell'Alitalia. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Graziano Delrio, a margine della cerimonia per il completamento dei lavori della Salerno-Reggio Calabria. Ora il ministro auspica un piano di rilancio per la Compagnia.