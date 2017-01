Alitalia, Barbagallo: Calenda ha ragione,management non credibile

Roma, 12 gen. (askanews) - Sulla vicenda Alitalia, "ha ragione il ministro Calenda. Lo avevamo detto anche noi qualche giorno fa: il management di questa azienda non è credibile, non solo perché, dopo aver fallito su quello precedente, non ha ancora presentato il nuovo piano industriale, ma anche perché sembra averne uno inaccettabile".

"Se fossero confermati i tagli paventati, infatti, l'entità sarebbe tale da prefigurare la dismissione della compagnia, seppur non più pubblica, comunque ancora italiana. Le categorie hanno chiesto un incontro urgente: che si faccia subito per sgombrare il campo da pretese inaccettabili e insostenibili", ha concluso Barbagallo.