A dicembre attività economica nell'Eurozona al top dei 67 mesi

Solo Italia in retromarcia, Pil area euro IV trim visto a +0,4%

Roma, 4 gen. (askanews) - Nel mese di dicembre, l'indice Pmi composito dell'Eurozona, che misura il livello di attività economica del settore manifatturiero e terziario, è salito a 54,4 daio 53,8 punti del mese di novembre. Si tratta del top degli ultimi 67 mesi, "il tasso di espansione più rapido dal maggio del 2011", spiega la nota di Ihs Markit, l'istituto di ricerca che rileva l'indice.

Tra i quattro Big dell'Eurozona, tutti con livelli di indici sopra lo spartiacque dei 50 punti che divide le fasi di espansione da quelle di contrazione, solo l'Italia risulta in retromarcia.

Nel dettaglio, il Pmi composito della Germania sale a 55,2, il massimo dei 5 mesi. Quello della Francia a 53,1 il massimo dei 18 mesi. Quello della Spagna a 55,5 punti, il top dei 6 mesi. Italia in controtrend con un calo a 52,9, il minimo dei due mesi.

Nel complesso i dati di dicembre sottolineano una fase di espansione ancora in corso, segnalando "per il quarto trimestre, una espansione del Pil dell'Eurozona pari a +0,4%, dato che proprio a dicembre l'attività economica è aumentata a ritmi che non si vedevano da cinque anni e mezzo", spiega la nota di Ihs Markit.