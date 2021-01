Venerdì 15 gennaio 2021 - 22:04

Whatsapp: posticipati di 3 mesi nuovi termini su privacy

L'8 febbraio a nessuno verrà cancellato o sospeso l'account

Milano, 15 gen. (askanews) – Facebook ha deciso di posticipare di tre mesi la data per rivedere e accettare i nuovi termini sulla privacy per WhatsApp. “Stiamo posticipando la data in cui alle persone verrà chiesto di leggere e accettare i termini. A nessuno verrà sospeso o cancellato il proprio account l’8 febbraio”, ha affermato Whatsapp dopo che nei giorni scorsi le polemiche e le preoccupazioni sulla scarsa trasparenza dei nuovi termini per la privacy hanno spinto un gran numero di utenti a scegliere servizi di messaggistica concorrenti, come Telegram e Signal.

“Faremo anche molto di più per chiarire la disinformazione su come funzionano la privacy e la sicurezza su WhatsApp. In modo graduale e secondo le tempistiche di ciascuno, inviteremo i nostri utenti a rivedere la politica sulla privacy prima che nuove opzioni di business siano disponibili il 15 maggio”, si legge sul blog di Whatsapp.

A proposito della “confusione” che si è creata intorno al recente aggiornamento, Whatsapp sostiene c’è stata “molta disinformazione che ha destato preoccupazione” e dice di voler “aiutare tutti a comprendere i nostri principi e i fatti”.

“WhatsApp – prosegue – è stato costruito su un’idea semplice: ciò che condividi con i tuoi amici e la tua famiglia rimane tra di voi. Ciò significa che proteggeremo sempre le tue conversazioni personali con la crittografia end-to-end, in modo che né WhatsApp né Facebook possano vedere questi messaggi privati. È per questo che non conserviamo i log delle persone che stanno inviando messaggi o chiamando. Inoltre, non possiamo vedere la tua posizione condivisa e non condividiamo i tuoi contatti con Facebook”.

“Con questi aggiornamenti, niente di tutto ciò sta cambiando. Invece, l’aggiornamento include nuove opzioni che le persone avranno per inviare messaggi a un’azienda su WhatsApp e fornisce ulteriore trasparenza su come raccogliamo e utilizziamo i dati. Sebbene non tutti oggi facciano acquisti attraverso WhatsApp, riteniamo che più persone sceglieranno di farlo in futuro ed è importante che le persone siano consapevoli di questi servizi. Questo aggiornamento non espande la nostra capacità di condividere dati con Facebook”.

“WhatsApp ha contribuito a portare la crittografia end-to-end a persone in tutto il mondo e ci impegniamo a difendere questa tecnologia di sicurezza ora e in futuro. Grazie a tutti coloro che ci hanno contattato e a tanti che hanno contribuito a diffondere i fatti e a fermare le voci. Continueremo a mettercela tutta per rendere WhatsApp il modo migliore per comunicare in privato” conclude la app di messaggistica.