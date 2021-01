Mercoledì 13 gennaio 2021 - 10:21

Unicredit, FT: oggi attesa lista candidati a nuovo Ad

Valutati Orcel, Thiam, Blessing, Ubertalli, Natale e Del Fante

Roma, 13 gen. (askanews) – Il comitato incaricato di selezionare il nuovo amministratore delegato di Unicredit dovrebbe fornire oggi una short list, con meno di 10 candidati e con l’obiettivo di trovare il nuovo top manager entro il 10 febbraio. Lo riporta il Financial Times, che citando finti vicine alla questione elenca una lista nomi che sarebbero stati valutati, per sostituire il dimissionario Jean Pierre Mustier.

I possibili candidati includono Andrea Orcel, ex direttore dell’Investment Bank di UniCredit, Tidjane Thiam, ex Ad di Credit Suisse, Martin Blessing, ex manager di spicco di Ubs, ma anche l’interno Niccolò Ubertalli, co-Ad del commercial banking. Secondo il quotidiano Gb sarebbero stati valutati anche Marina Natale, Ad di Amcon, e Matteo Del Fante, numero uno di Poste Italiane.