Mercoledì 13 gennaio 2021 - 19:19

Furlan: distanza siderale tra mondo reale e dibattito politico

La leader Cisl: i partiti sciolgano i nodi sulla guida del paese

Roma, 13 gen. (askanews) – In un momento molto difficile per il paese “c’è una distanza siderale tra il mondo reale e il dibattito della politica”. Lo sostiene la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, secondo cui “ogni giorno ci sono centinaia di persone che muoiono nei nostri ospedali, c’è una bomba sociale che rischia di esplodere. Ma non vediamo quella necessaria politica di concertazione, quella necessaria coesione sociale, come avvenne negli anni novanta, che invece servirebbe più che mai oggi al paese”.

“Se il governo – spiega la segretaria in un’intervista su famigliacristiana.it – avesse scelto la strada della concertazione e di un patto sociale, fin dal varo della legge di bilancio, probabilmente non ci troveremmo in questa condizione di confusione e di instabilità e avremmo evitato gli errori che sono stati commessi in molti provvedimenti dell’esecutivo: penso per esempio alla questione delle risorse insufficienti per il rinnovo dei contratti pubblici o alla mancanza di assunzioni stabili di personale nella sanità”.

“Siamo in una condizione di sostanziale immobilismo – aggiunge Furlan – nella selezione delle priorità e dei progetti concreti su cui bisogna oggi puntare. Una condizione che il paese non può permettersi oggi vista la catastrofe che stiamo vivendo. Penso che tocchi alle forze politiche fare chiarezza e sciogliere i nodi della guida del paese, con senso di responsabilità e soprattutto con rapidità di scelte, come saggiamente ha ripetuto il presidente Mattarella che rimane per tutti gli italiani un punto di riferimento costante e una delle poche voci limpide e coerenti nella confusione che regna”.