Mercoledì 13 gennaio 2021 - 21:04

Amazon intende fare un’offerta per i diritti tv della Serie A

Lo riferisce Bloomberg

Milano, 13 gen. (askanews) – Amazon intende fare un’offerta per i diritti televisivi della Serie A. Lo riferisce Bloomberg, citando fonti vicine al dossier. La Lega ha fissato per il 26 gennaio la scadenza per presentare le offerte per le prossime tre stagioni, puntando ad ottenere almeno 1,15 miliardi di euro per ogni anno.