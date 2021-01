Venerdì 8 gennaio 2021 - 11:40

Poste Italiane aderisce a programma su inclusione e diversità

27 aziende coinvolte nel 4 Weeks 4 Inclusion

Roma, 8 gen. (askanews) – Poste Italiane aderisce a 4 Weeks 4 Inclusion (#4W4I), il programma intercompany che riunisce 27 aziende che hanno redatto un calendario di quattro settimane di eventi digitali condivisi tra webinar, digital labs e gruppi creativi, dedicati all’inclusione e alla valorizzazione delle diversità per i dipendenti. Poste Italiane spiega di proseguire “l’iter di sensibilizzazione e diffusione di una cultura inclusiva, impegno crescente intrapreso in ambito Diversity & Inclusion, uno dei nuovi pilastri strategici della sostenibilità aziendale”. Poste ha inoltre proposto un primo webinar su “Le molestie nei luoghi di lavoro: la radice dei comportamenti e lo sviluppo dell’ascolto per intercettare i segnali deboli”, il cui focus è stato sugli approcci e modelli volti a favorire l’inclusione lavorativa e sull’utilizzo di linguaggi e stili di relazione da adottare nei contesti professionali, per prevenire eventuali impatti sull’organizzazione aziendale. L’evento finale di 4W4I, dal titolo Diversity & Inclusion: cosa c’è dietro l’angolo, ha visto la partecipazione di 14 rappresentanti di Risorse Umane di molte delle aziende partner, tra cui ovviamente Poste Italiane.

“Per la prima volta – spiega Poste – importanti aziende dell’ecosistema produttivo si uniscono per un programma di sensibilizzazione di tale valore, a partire dal logo stesso, che rappresenta la diversità come elemento che arricchisce e genera valore all’interno dell’azienda”.

